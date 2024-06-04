Серебряный призёр минувшего сезона РПЛ, «Краснодар» отказался продавать своего голкипера Станислава Агкацева питерскому «Зениту». Такой новостью у себя в телеграм-канале делится инсайдер Иван Карпов.

По словам Карпова, Агкацев был целью номер один в трансферных планах «Зенита» по усилению позиции голкипера. Однако «Краснодар» категорически отклонил все попытки питерцев подписать игрока, так как в новом сезоне Станислав будет основным голкипером из-за вероятного ухода Сафонова в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Агкацев был вторым голкипером «быков» и играл в основном в Кубке России. В РПЛ основным был Матвей Сафонов.