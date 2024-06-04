Артур Юсупов, полузащитник, покинувший «Сочи» может продолжить карьеру в вышедшем в РПЛ подмосковном клубе – «Химках». Такой новостью делится инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

«Владелец клуба Садыгов заинтересован в подписании Артура — тренер Талалаев в нем сомневается», - отмечает Карпов.

Напомним, что почти 15 лет назад, в 2010 году Юсупов уже играл за «Химки». Это было в рамках годичной аренды из московского «Динамо». Затем в его карьере, помимо динамовцев, были «Зенит», «Ростов» и «Сочи», в котором он играл с 2020 по 2024 годы.

Сейчас Артуру уже 34 года. Своё 35-летие опытный хавбек отметит 1 сентября.