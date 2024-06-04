«Факел» проведёт летние сборы в Воронеже

Воронежский «Факел» грядущие летние сборы проведёт непосредственно в Воронеже. Такой новостью делится Кирилл Котов, спортивный директор «огнеопасных».

«В Воронеже комфортные условия, нам они подходят. Спарринг-партнеров чуть позже объявим», - говорит Котов для «Спорт-Экспресса». Как добавил функционер, «Факел», скорее всего, будет проводить спарринги только с российскими соперниками в рамках подготовки.

Напомним, что «Факел» с нового сезона переедет на новый стадион. Сезон минувший «огнеопасные» завершили на 11 месте турнирной таблицы, избежав не только вылета, но и стыковых матчей. Главный тренер команды – Игорь Черевченко.