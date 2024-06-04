Агент: «Зайнутдинов не собирается возвращаться в Россию»

Агент казахстанского полузащитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова отреагировал на последние слухи, которые связывали его клиента с питерским «Зенитом».

«То «Локомотив» интересуется, то «Динамо», то еще кто-то, конкретики нет. Бактиер уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию», - говорит «Спорт-Экспрессу» агент Евгений Новиков.

Ранее сообщалось, что «Зениту» интересен Зайнутдинов. Во-первых, в РПЛ казахстанец не будет считаться легионером. А во-вторых, питерцам нравится универсальность хавбека «Бешикташа». В минувшем сезоне Зайтундинов стал обладателем Кубка Турции.