Булатов назвал условие, при котором «Спартак» может стать претендентом на чемпионство

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался о перспективах команды. По словам Булатова, для борьбы за чемпионство московской команде на трансферном рынке нужно усиливать каждую линию, кроме вратарской.

«Нужны крайние защитники, Рябчук пока впечатления не производит», - сказал Булатов.

«Нужен опорный полузащитник, игрок под нападающим, сам нападающий. Чтобы команда была похожа на претендента на чемпионство, надо укреплять все линии», - цитирует экс-спартаковца Metaratings.

Напомним, то новым главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. Именно сербский специалист будет готовить «красно-белых» к сезону 2023/2024.

В прошлом чемпионате России «Спартак» занял пятое место.