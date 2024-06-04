Тольяттинский «Акрон», которому в следующем сезоне впервые в клубной истории предстоит выступить в РПЛ, расстался с 13 футболистами. Заявление об этом опубликовала клубная пресс-служба.

«Клуб прекратил сотрудничество с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычёвым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артёмом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым», - сказано в заявлении.

Ранее Павел Морозов, владелец клуба заявил о том, что от «Акрона» стоит ждать новых трансферов «на вход», так как в нынешнем виде команда не готова к здравой конкуренции в РПЛ.

Напомним, что клуб из Самарской области успешно выступил в стыковых матчах. По сумме двух поединков «Акрон» опустил дивизионом ниже «Урал».