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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» может появиться известный футболист из Казахстана слухи

04 Июня 2024 • 18:06 Комментировать (1)

Питерский «Зенит» интересуется известным игроком сборной Казахстана.

По информации Legalbet, в поле зрения чемпиона России попал универсальный полузащитник «Бешикташа» и национальной команды своей страны Бактиёр Зайнутдинов. В России казахстанец известен как в прошлом игрок ЦСКА.

Отмечается, что «Зенит» готов потратить на трансфер порядка 4 млн евро. Клубу Зайнутдинов интересен благодаря своей универсальности, а также тому, что не будет считаться легионером.

Стамбульский «Бешикташ» Зайнутдинов пополнил прошлым летом, перейдя из ЦСКА. В составе «орлов» он провёл 37 матчей во всех турнирах и завоевал Кубок Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
04 Июня 2024 в 18:17
Бактиёр Зайнутдинов - только на скамейку !
Год провел в Бешикташе и можно сказать : В Европе провалился . В ОЦенке потерял почти 25%
и теперь ОЦ= 5.0
И зачем он нам ?
Кмк , правилом комплектования Зенита должно стать :
или без вопросов в основу или не нужен .
На скамейке должны сидеть только свои воспитанники !
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