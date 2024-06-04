Питерский «Зенит» интересуется известным игроком сборной Казахстана.
По информации Legalbet, в поле зрения чемпиона России попал универсальный полузащитник «Бешикташа» и национальной команды своей страны Бактиёр Зайнутдинов. В России казахстанец известен как в прошлом игрок ЦСКА.
Отмечается, что «Зенит» готов потратить на трансфер порядка 4 млн евро. Клубу Зайнутдинов интересен благодаря своей универсальности, а также тому, что не будет считаться легионером.
Стамбульский «Бешикташ» Зайнутдинов пополнил прошлым летом, перейдя из ЦСКА. В составе «орлов» он провёл 37 матчей во всех турнирах и завоевал Кубок Турции.
Год провел в Бешикташе и можно сказать : В Европе провалился . В ОЦенке потерял почти 25%
и теперь ОЦ= 5.0
И зачем он нам ?
Кмк , правилом комплектования Зенита должно стать :
или без вопросов в основу или не нужен .
На скамейке должны сидеть только свои воспитанники !
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