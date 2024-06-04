Тюкавин интересен примерно 15-16 клубам

Агент Алексей Сафонов, который работает с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, признался, что интерес к футболисту проявляют многие клубы.

«Есть предложение от 15-16 клубов, раскрывать не буду», - сказал Сафонов, чьи слова приводит Metaratings.

Отметим, что Константин Тюкавин стал самым подорожавшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам последней переоценки порталом Transfermarkt. Тюкавин входит в пятёрку самых дорогих игроков чемпионата России.

В сезоне 2023/2024 Тюкавин провёл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач на партнёров.