Эксперт считает, что Николич попросит ЦСКА подписать Жемалетдинова

Экс-глава академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв предположил, что Марко Николич попросит подписать в ЦСКА своего бывшего подопечного – полузащитника Рифата Жемалетдинова. Он был его подопечным в период работы в «Локомотиве», этим летом Рифат покидает «железнодорожников».

«Высока вероятность, что Николич попросит в команду этого игрока. За этот трансфер не надо платить, плюс Марко знает игрока и знает как его использовать», - говорит Кузьмичёв Legalbet, добавив, что Рифат бы усилил ЦСКА.

Напомним, что о назначении Николича ЦСКА официально объявил во вторник, 4 июня.