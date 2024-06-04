Стало известно, почему Ивич не возглавил «Спартак»

Недавно «Спартак» объявил о том, что со следующего сезона главным тренером команды будет сербский специалист Деян Станкович.

При выборе нового рулевого Станкович в списке «Спартака» шёл вторым, а первым номером был Владимир Ивич, которого уволили из «Краснодара» в марте. Согласно информации «Матч ТВ», Ивич не принял «Спартак» главным образом из-за того, что он не захотел работать с Владимиром Слишковичем в штабе. Когда «красно-белые» не смогли договориться с Ивичем, начались переговоры со Станковичем.

Изначально было объявлено о том, что Слишкович войдёт в штаб Станковича, но позже босниец решил уйти из «Спартака».