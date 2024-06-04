Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Владимира Федотова и обещанный приход на пост главного тренера московского ЦСКА Марко Николича.

- Лично у меня отставка Федотова не вызвала удивления. Наоборот, удивило то, что некоторые специалисты были удивлены этим. В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Федотова не добился никаких успехов. Чтобы найти ЦСКА в таблице, приходится опускать взгляд всё ниже и ниже.

В пользу Николича говорит то, что он уже работал в российском чемпионате, – имел довольно неплохой период в «Локомотиве». Знает русский язык. Но всё равно с назначением очередного иностранца немножко обидно становится за отечественный тренерский цех.

Сколько иностранцев ни приезжает тренировать клубы РПЛ в последние годы, чемпионат неизменно выигрывает Семак. Когда его назначали главным тренером в «Зенит», он не добился к тому времени успехов на тренерском поприще. Не сказать, что сейчас Игнашевич сильно это заслуживает, но можно было бы доверить ему ЦСКА, как в своё время Семаку доверили «Зенит», – сказал Лахиялов.

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