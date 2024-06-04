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Смородская: «У Черчесова просто не было предложений из РПЛ»

04 Июня 2024 • 17:43 Комментировать

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива» предположила, почему Станислав Черчесов отправился работать в ближнее зарубежье. Знаменитый тренер возглавил сборную Казахстана.

«Он просто хочет работать. Ему Казахстан предложил, он и согласился, ничего удивительного. Скорее всего, его не приглашали в клубы РПЛ, иначе он наверняка бы согласился», - говорит Смородская для Metaratings.

Напомним, что до назначения в команду Казахстана Станислав Саламович почти год был без работы. В середине лета 2023 года его уволили из венгерского «Ференцвароша» из-за провала в квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Ольга Смородская
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