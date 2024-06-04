Круговой: «Подобрал дом недалеко от места, где живёт Акинфеев»

Этим летом защитник Данил Круговой официально сменил клубную прописку. Теперь он будет выступать за столичный ЦСКА.

Футболист рассказал о том, что уже подобрал себе место жительства в столице.

«Уже даже подобрали дом. Кстати, недалеко от того места, где живет Акинфеев. Игорь меня отговаривал — мол, долго добираться до базы. Но я решил попробовать», - делится Круговой для Sport24.

Напомним, что трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА осуществился бесплатно – у него закончился контракт с питерским клубом.

Ранее Данил рассказал, кто из легионеров «Зенита» оказал на него самое большое впечатление.