«Ростех» продолжит спонсирование «Балтики»

«Ростех» продолжит спонсирование калининградского футбольного клуба «Балтика» несмотря на то, что коллектив покинул по итогу минувшего сезона Российскую премьер-лигу и будет играть уровнем ниже.

«Сотрудничество продолжится и станет фундаментом для скорейшего возвращения бело-синих в элиту», - гласит официальный сайт «Балтики».

Напомним, что «Балтика» не смогла сохранить прописку в элите, заняв лишь 15 место. После долгожданного возвращения в элитный дивизион клуб провёл в нём всего лишь один год. Также балтийцы расстались с главным тренером Сергеем Игнашевичем – ныне он свободный специалист.

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