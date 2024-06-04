Круговой рассказал о бессмысленной покупке стоимостью в 300 тысяч рублей

Данил Круговой, ранее защитник «Зенита», а ныне – московского ЦСКА рассказал о своей бессмысленной трате. На покупку Данил потратил 300 тыс. руб.

«Много тратился на шмотки раньше. Купил как-то косуху за 300 тыс. — думал, ходить буду крутой, как байкер. По факту она оказалась тяжелой, непродуваемой, лишь раз её надел», - вспоминает футболист для Sport24.

Как добавил Круговой, на данный момент будучи отцом маленькой дочери он лучше потратит свои средства на детские подгузники и игрушки.

«Горазд лучше это, чем взять себе очередную бесполезную вещь», - добавил Данил.

4 июня официально о переходе Кругового объявил столичный ЦСКА.