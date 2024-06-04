Сергей Игнашевич, ныне свободный российский тренер отказал московскому футбольному клубу – «Родине».

«Патриоты» предлагали Игнашевичу пост главного тренера, однако в приоритете у экс-наставника «Балтики» - работа в РПЛ или в зарубежном чемпионате, пишет Metaratings. «Родина» же снова проведёт следующий сезон в рамках Мелбет-Первой лиги. В прошедшем сезоне столичная команда финишировала на пятом месте турнирной таблицы и не смогла попасть в стыковые игры. Тренировал команду испанец Франк Артига.

Напомним, что Игнашевич покинул «Балтику» после Суперфинала Кубка России против «Зенита» 2 июня (1:2).