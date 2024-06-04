Тошич рад приходу Николича в ЦСКА

Зоран Тошич, бывший полузащитник ЦСКА не скрывает радости в связи с тем, что «армейцев» возглавил его соотечественник, сербский специалист Марко Николич.

«Я этому очень рад, он доказал свой статус в других чемпионатах, брал трофеи. У него хороший опыт работы в России, прекрасно знает язык и менталитет российских игроков», - говорит Тошич для Metaratings.

Официально о том, что Николич встанет у руля ЦСКА, стало известно днём 4 июня. Последним местом работы серба был «Шабаб Аль-Ахли» - клуб из ОАЭ.

3 июня ЦСКА официально расстался с прошлым главным тренером Владимиром Федотовым.

ЦСКА объявил о назначении Николича