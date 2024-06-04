Калининградская «Балтика» в официальных соцсетях объявила о расставании с тремя футболистами.

Один из них – голкипер Иван Коновалов. Два других – представители линии атаки – Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина.

По истечении срока контрактов «Балтику» клуб Иван Коновалов, Гедеон Гузина, а по истечении арендного соглашения — Джоэль Фамейе. Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики», - заявили в пресс-службе балтийцев.

Напомним, «Балтика» не смогла удержаться в РПЛ и следующий сезон вновь проведёт в лиге уровнем ниже. Клуб занял лишь 15-е место.

В Суперфинале Кубка России балтийцы проиграли «Зениту» (1:2).