Российский голкипер Андрей Лунёв официально покинул «Карабах» после года в азербайджанском топ-клубе. Об этом пишет пресс-служба команды.

В «Карабахе» 32-летний российский вратарь оказался в августе прошлого года. За клуб голкипер провёл суммарно 34 матча во всех турнирах. В них он пропустил 43 гола, в 10 встречах Андрей оставлял свои ворота в неприкосновенности.

За сезон в «Карабахе» Андрей стал чемпионом Азербайджана, а в минувшие выходные вместе с командой завоевал и национальный Кубок.

«Карабах» поблагодарил Лунева за работу и пожелал вратарю успехов в дальнейшей карьере.