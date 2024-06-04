Агент Сафонов: «Следующий клуб Тюкавина будет европейским»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, из «Динамо» Тюкавин перейдёт только в европейский клуб.

«Зенит» может нам предложить зарплату 5 миллионов евро в год, и я тебе гарантирую, мы туда не поедем. В России либо «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», — цитирует Сафонова Metaratings.

В минувшем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 38 игр, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 16 миллионов евро.