Тарханов: «Николич – грамотный специалист»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о назначении Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

Напомним, в ЦСКА Николич сменил Владимира Федотова. В России сербский специалист известен по своей работе в «Локомотиве», с которым сумел выиграть Кубок страны.

«Сезон покажет, достойная ли это замена Федотову. Но в «Локомотиве» Николич достаточно неплохо работал. А как в ЦСКА будет... Разные клубы, разные системы управления. Но Николич – грамотный специалист», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Минувший сезон ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, отстав от третьего «Динамо» на восемь очков.