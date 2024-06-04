Макаров: «Приход Латышонка ещё больше укрепит вратарскую позицию «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Александр Макаров высказался о новичке петербургского клуба Евгении Латышонке, который перешёл из «Балтики».

По мнению Макарова, 25-летний Латышонок начнёт новый сезон в качестве третьего номера команды и сильно укрепит конкуренцию на вратарской позиции.

«Мне интересно будет посмотреть на Латышонка в «Зените». Да, есть Кержаков и Адамов, но приход экс-голкипера «Балтики» ещё больше укрепит вратарскую позицию, сделает жёстче внутреннюю конкуренцию», — цитирует Макарова Bobsoccer.ru.

В минувшем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 34 матча, пропустил 44 мяча и в восьми играх сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.