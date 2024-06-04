Защитник ЦСКА Круговой получит медаль за победу «Зенита» в Кубке России

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, сообщил о том, что защитник Данил Круговой получит медаль за победу в Кубке России.

Во второй части сезона Круговой выступал за «Зенит-2». Игрока перевели во вторую команду после того, как он договорился о летнем переходе в ЦСКА. Во вторник начал действовать контракт Данила с московскими «армейцами».

«Круговой получит золотую медаль от «Зенита» за победу в Кубке России», - цитирует Медведева Sport24.

Напомним, что на минувших выходных в суперфинале Кубка России «Зенит» добился волевой победы над «Балтикой» со счётом 2:1.