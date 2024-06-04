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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Причина смены тренера в ЦСКА — стремление бороться за золотые медали»

04 Июня 2024 • 16:00 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

Сенников считает, что назначение Николича свидетельствует о том, что в ЦСКА намерены бороться за золотые медали.

«Единственная причина смены тренера в ЦСКА — стремление реально бороться за золотые медали. Для этого «армейцам» необходимо серьёзно укрепить состав, чтобы противостоять «Зениту», «Краснодару», «Спартаку» и «Локомотиву», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Также Сенников заявил, что не считает бывшего наставника «красно-синих» Владимира Федотова плохим специалистом.

Напомним, минувший сезон ЦСКА Федотова завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и вылетел из Кубка Росси на стадии финала Пути РПЛ.

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