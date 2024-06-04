Сперцян и Сафонов вошли в число самых дорогих игроков РПЛ

На страницах авторитетного портала Transfermarkt во вторник обновились оценочные стоимости футболистов из Российской премьер-лиги. Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов, представляющие «Краснодар», подорожали на 2 миллиона евро и теперь оцениваются в 20 миллионов евро. Хавбек «Зенита» Вендел, в свою очередь, подешевел на 2 миллиона евро и теперь оценивается в 20 миллионов евро.

Именно эти три футболиста – Сперцян, Сафонов и Вендел – теперь являются самыми дорогими в РПЛ. Четвёртое место занимает Клаудиньо (18 миллионов евро), а пятёрку замыкает Константин Тюкавин (16 миллионов евро).

Тюкавин – самый подорожавший игрок РПЛ

Четыре игрока «Зенита» и Джикия – самые подешевевшие в РПЛ