Сёмин — о назначении Николича в ЦСКА: «Хорошо агенты сработали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Марко Николича наставником ЦСКА.

По мнению Сёмина, никаких оснований для увольнения Владимира Федотова и назначения Марко Николича у ЦСКА не было.

«Мне сложно это комментировать, на мой взгляд, Федотов хорошо работал. Какие основания у Николича возглавить ЦСКА? Я их не вижу. Хорошо агенты сработали», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в период с 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив», вместе с которым успел выиграть Кубок России, а также бронзовые медали чемпионата страны. Также сербский тренер работал в «Партизане» и клубе «Шабаб Аль-Ахли».