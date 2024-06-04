В прессе появилась информация о том, что ЦСКА пригласил на просмотр правого защитника Мамаду Сиссе, выступающего в третьем дивизионе Сенегала. Впрочем, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «армейцам» этот футболист не интересен.

ЦСКА завершил последний чемпионат России на шестой позиции. В понедельник клуб объявил о решении расстаться с тренером Владимиром Федотовым. Новым рулевым «армейцев» станет Марко Николич – об этом уже было объявлено. Серб в своё время уже работал в России с другим клубом из Москвы – с «Локомотивом».

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.