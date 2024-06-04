Четыре игрока «Зенита» и Джикия - самые подешевевшие в РПЛ

Эксперты из Transfermarkt обновили ценники футболистов из Российской премьер-лиги. Самым подешевевшим игроком оказался защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Он потерял в оценочной стоимости 3 миллиона и теперь оценивается в 12 миллионов евро.

Второе место в списке самых подешевевших игроков РПЛ разделили Вендел (новый ценник – 20 млн евро), Вильмар Барриос (12 млн евро) и Родригао (5 млн евро). Эти три игрока подешевели на 2 миллиона евро.

Пятёрку самых подешевевших замкнул Георгий Джикия – теперь уже экс-игрок «Спартака» потерял в ценнике 1,5 миллиона евро и теперь стоит 3,5 миллиона.

Тюкавин – самый подорожавший игрок РПЛ