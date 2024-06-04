Тюкавин – самый подорожавший игрок РПЛ

Во вторник на страницах авторитетного портала Transfermarkt обновились ценники футболистов, выступающих в чемпионате России. Самым подорожавшим игроком стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Его ценник вырос на 4 миллиона евро и теперь составляет 16 миллионов евро.

Вторым самым подорожавшим игроком РПЛ является Максим Глушенков из «Локомотива». Его оценочная стоимость выросла на 3,5 миллиона евро и дошла до 11 миллионов евро.

Третье место в списке самых подорожавших футболистов российского чемпионата разделили Эдуард Сперцян (новый ценник – 20 млн евро), Матвей Сафонов (20 млн евро), Бителло (12 млн евро) и Матео Кассьерра (11 млн евро). Каждый из них подорожал на 2 миллиона евро.