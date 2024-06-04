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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин – самый подорожавший игрок РПЛ

04 Июня 2024 • 15:32 Комментировать

Во вторник на страницах авторитетного портала Transfermarkt обновились ценники футболистов, выступающих в чемпионате России. Самым подорожавшим игроком стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Его ценник вырос на 4 миллиона евро и теперь составляет 16 миллионов евро.

Вторым самым подорожавшим игроком РПЛ является Максим Глушенков из «Локомотива». Его оценочная стоимость выросла на 3,5 миллиона евро и дошла до 11 миллионов евро.

Третье место в списке самых подорожавших футболистов российского чемпионата разделили Эдуард Сперцян (новый ценник – 20 млн евро), Матвей Сафонов (20 млн евро), Бителло (12 млн евро) и Матео Кассьерра (11 млн евро). Каждый из них подорожал на 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динамо Москва Матвей Сафонов Максим Глушенков Константин Тюкавин Эдуард Сперцян Матео Кассьерра Бителло ещё теги
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