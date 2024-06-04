Батак: «Николич сможет сделать ЦСКА чемпионом»

Известный сербский тренер Радослав Батак высказался о назначении Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

По мнению специалиста, Николич способен привести «армейцев» к чемпионскому титулу.

«Это очень удачное подписание. Марко младше меня, но когда я начинал тренерскую карьеру, много общался с ним, советовался. Думаю, в течение своего контракта Марко сможет сделать ЦСКА чемпионом», — цитирует Батака «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз ЦСКА выигрывал чемпионат России в 2016 году, когда командой руководил Леонид Слуцкий. После этого побеждали «Спартак», «Локомотив» и шесть раз подряд чемпионом становился «Зенит».