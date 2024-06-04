Булыкин: «Времени на раскачку Николичу никто не даст»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

Напомним, в московском клубе Николич сменил Владимира Федотова, работавшего с 2022 года.

Булыкин отметил что Николич, ранее возглавлявший «Локомотив», хорошо знаком с российскими реалиями и не нуждается в дополнительной адаптации.

«ЦСКА всегда должен бороться за место в тройке и за трофеи. Руководство клуба в лице Бабаева и Гинера разбирается в футболе и грамотно принимает решения. Но ему нужно будет сразу показывать результаты — времени на раскачку никто не даст», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Прошедший сезон ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, а также дошёл до финала Кубка России (Пути РПЛ).