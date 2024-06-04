ЦСКА официально объявил о переходе в клуб защитника Данила Кругового. Во вторник контракт 26-летнего футболиста вступил в силу. Трудовой договор рассчитан до конца сезона 2027/2028 и включает в себя опцию продления ещё на один год.

За ЦСКА Круговой будет выступать под номером 3.

Стоит напомнить, что о договорённости по летнему трансферу Кругового ЦСКА объявил ещё в начале года. После этого «Зенит» отправил футболиста во вторую команду. Именно в «Зените-2» Данил выступал в последние полгода.

Добавим, что ЦСКА занял лишь шестое место в прошлом чемпионате России.