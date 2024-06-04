Глушаков: «Только время покажет, сможет Станкович достичь результата в «Спартаке» или нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Только время покажет, сможет Станкович достичь результата или нет. В любом случае, у них сейчас будет полноценная подготовка к новому сезону. Трансферное окно открыто, наверное, кем‑то усилятся», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Отметим, что Станкович трижды становился чемпионом Сербии вместе с «Црвеной Звездой» и один раз выигрывал чемпионат Венгрии с «Ференцварошем».

В прошлом сезоне «Спартак» возглавляли Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович.