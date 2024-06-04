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Смородская: «Приглашение Николича — хороший шаг со стороны руководства ЦСКА»

04 Июня 2024 • 14:57 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказались о назначении Марко Николича главным тренером ЦСКА.

Напомним, ранее сербский специалист работал в «Локомотиве», вместе с которым успел выиграть Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.

«Приглашение Николича — хороший шаг со стороны руководства ЦСКА. Марко сильнее почти всех тренеров, которые сейчас работают в российском чемпионате», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Минувший сезон ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, а также дошёл до финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором уступили петербургскому «Зениту».

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