По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА продвинулся в переговорах по полузащитнику «Войводины» Деяну Зукичу.

Клубы согласовали между собой детали сделки и теперь трансфер зависит от нового главного тренера ЦСКА Марко Николича.

Напомним, официально о назначении Николича в ЦСКА было объявлено сегодня, 4 июня. На этом посту сербский специалист сменил Владимира Федотова.

В минувшем сезоне 23-летний Зукич провёл за «Войводину» 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает сербского футболиста в 1,8 миллиона евро.