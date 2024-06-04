Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев: «За время работы Осинькина официальных предложений по его трудоустройству не поступало»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о будущем главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

По словам Андреева, пока в «Оренбург» по поводу «Осинькина» никто не обращался. При этом гендиректор отметил, что в клубе хотят сохранить 59-летнего тренера.

«Со мной никто не общался, об интересе какого-то клуба я ничего не знаю. За время его работы в клуб официального предложения по его трудоустройству не поступало», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Прошедший сезон самарцы завершили на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.