Наумов: «Для ЦСКА Николич — хороший вариант»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

Напомним, в период с 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив». Вместе с «железнодорожниками» серб сумел выиграть Кубок России.

По мнению Наумова, Николич способен помочь ЦСКА.

«Я думаю, что для ЦСКА Николич — хороший вариант. Он зарекомендовал себя работой в «Локомотиве» с хорошей стороны», — цитирует Наумова «Чемпионат».

В ЦСКА Николич сменил Владимира Федотова, работавшего в клубе с лета 2022 года. Прошедший сезон «армейцы» завершили на шестом месте в турнирной таблице.