Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича

Во вторник ЦСКА объявил о договорённости с Марко Николичем – именно серб станет новым главным тренером московской команды. Комментарий на этот счёт дал бывший рулевой «армейцев» Валерий Газзаев.

«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича. Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», - цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, что в понедельник ЦСКА сообщил об увольнении Владимира Федотова. Команда показала плохой результат в сезоне 2023/2024, финишировав только на шестой позиции в Российской премьер-лиге.

Следующий чемпионат России начнётся во второй половине июля.