Семшов: «Удивлён, что ЦСКА уволил Федотова»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

Напомним, об отставке Федотова стало известно вчера, 3 июня. На посту наставника «армейцев» российского специалиста сменил серб Марко Николич.

«Удивлён, что уволили Федотова. ЦСКА в этом сезоне не добился успеха, но надо понимать, что с таким составом тяжело что-то выиграть. Не хватило глубины скамейки, ротация состава не всегда помогала», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 года. За период своей работы в московском клубе тренер успел выиграть Кубок России и серебряные медали РПЛ.