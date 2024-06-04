«Странное назначение»: Сёмин высказался о приходе в ЦСКА Николича

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о решении ЦСКА назначить Марко Николича на должность главного тренера. О договорённости с сербским специалистом «армейцы» уже объявили официально.

«Странное назначение. Русского тренера Федотова, который хорошо работал, убрали. При нём раскрывались молодые игроки. Какие основания были для назначения Николича? Не понимаю. Странное назначение», - цитирует Сёмина Metaratings.

Стоит сказать, что четыре года назад, в июне 2020-го, Николич заменил Сёмина на тренерском мостике «Локомотива». В московском клубе серб работал до октября 2021 года. А в сезоне 2023/2024 Николич тренировал «Шабаб Аль-Ахли» в ОАЭ.