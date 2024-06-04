«Зенит» не купит Соболева у «Спартака»

Накануне в прессе появилась информация о том, что трансферной целью «Зенита» стал нападающий Александр Соболев из «Спартака». Впрочем, этот футболист не входит в трансферные планы питерского клуба. Селекционеры «сине-бело-голубых» имеют другие приоритеты, когда речь идёт об усилении состава команды, пишет «Спорт-Экспресс».

Александру Соболеву 27 лет, за «Спартак» он выступает с начала 2020 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают форварда в 8 миллионов евро.

Отметим, что «Зенит» в мае-июне оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок России.