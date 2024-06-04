Деменко: «Уверен, Дзюба может пригодиться клубам РПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который в скором времени официально покинет московский клуб.

По мнению Деменко, несмотря на возраст, 35-летний Дзюба ещё в состоянии помочь клубам РПЛ. В качестве примера эксперт привёл подмосковные «Химки».

«Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел «Химки» в РПЛ. Конечно опыт Артёма – стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В прошедшем сезоне Дзюба провёл 26 матчей, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.