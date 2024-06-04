Степашин рассказал, почему Семака не признали лучшим тренером сезона в РПЛ

Сергей Степашин высказал своё мнение насчёт того, почему наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак не был признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге. Напомним, специалист принёс «Зениту» чемпионский титул и Кубок России.

«Почему не признали? Потому что это болельщики, и, скорее всего, это на эмоциях. Это же случилось после матча с «Краснодаром» это как компенсация неполученной победы», – сказал Степашин в беседе с «МК-Спорт».

Лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге был признан Валерий Карпин, который помог «Ростову» финишировать на седьмом месте в турнирной таблице.