Балахнин считает, что Федотов несёт большую ответственность за результаты ЦСКА

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об отставке Владимира Федотова с поста наставника ЦСКА.

Напомним, об увольнении Федотова стало известно вчера, 3 июня. В ЦСКА специалист работал с лета 2022 года.

По мнению Балахнина, Федотов несёт ответственность за неудовлетворительные результаты московской команды в прошедшем сезоне.

«Все понимают, что при любых обстоятельствах в неудачах виноват наставник. Он же собирал команду, её тренировал, настраивал на матчи. Глубина состава — это тоже зона ответственности тренера. Значит, он не смог убедить руководство в необходимости усиления», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Отметим, что новым главным тренером ЦСКА стал сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».