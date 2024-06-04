ЦСКА объявил о достижении договорённости с Марко Николичем – сербский специалист станет новым главным тренером московской команды. В пресс-релизе говорится о том, что официальный контракт будет заключён в ближайшее время.

В сезоне 2023/2024 44-летний Николич тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Ранее серб уже работал в России с «Локомотивом». У руля «железнодорожников» Николич выигрывал кубок России в 2021 году.

Напомним, что днём ранее ЦСКА объявил о расставании с Владимиром Федотовым. Команда финишировала лишь на шестой позиции по итогам сезона Российской премьер-лиги.