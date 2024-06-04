Гершкович назвал главный недостаток Тюкавина

Бывший игрок московского «Динамо» Михаил Гершкович назвал единственный недостаток нападающего Константина Тюкавина. Напомним, молодой форвард отметился 15 голами в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Единственный недостаток, но он может быстро это исправить, Тюкавин пропадает иногда во время игры. Его бывает минут 10-15 не видно, но с опытом это пройдёт», – цитирует Гершковича «МК-Спорт».

Гершковича также отметил, что в будущем Тюкавин может стать выдающимся нападающим. Напомним, ранее 21-летнего Константина связывали с трансфером в различные европейские клубы.