Семак высказался о требле «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу того факта, что его команда выиграла три трофея, хотя сезон получился тяжёлым.

«Это чудесно! Это прекрасно! Не надо это даже объяснять. Мы всё прекрасно понимаем. Мы играем для наших болельщиков. В этом году всё прекрасно получилось, несмотря на все сложности, которые у нас были», - цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Титул Премьер-лиги питерцы завоевали шестой год подряд. Сразу после этого успеха Сергей Семак продлил контракт с «сине-бело-голубыми».

Добавим, что 13 июля «Зенит» проведёт матч Суперкубка России против «Краснодара».