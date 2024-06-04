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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА договорился с новым тренером

04 Июня 2024 • 13:15 Комментировать

ЦСКА почти закрыл вопрос с новым главным тренером. Московские «армейцы» уже согласовали двухлетний контракт с Марко Николичем. Переговорный процесс находится на финальной стадии, и в ближайшие дни о назначении Николича ЦСКА объявит официально. Обо всём этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что в понедельник вечером ЦСКА объявил об увольнении с поста главного тренера Владимира Федотова. Команда завершила чемпионат лишь на шестой позиции в турнирной таблице.

Марко Николич известен в России по работе с «Локомотивом». В лета 2023 года серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли» в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич
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