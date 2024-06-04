Сперцян может перейти в «Лацио»

«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Как сообщает «РБ Спорт», итальянский клуб видит в Сперцяне замену Даити Камаде, перешедшего в «Кристал Пэлас». Отмечается, что уже в ближайшее время «Лацио» вступит в переговоры с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна.

Прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата Италии «Лацио» завершил на седьмом месте в турнирной таблице, сумев выйти в Лигу Европы.