Безрукова дисквалифицировали условно за шутку про «денежки на карту»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков был наказан за шутку. После весенней победы над «Зенитом» футболист в прямом эфире сказал, что команда ждёт «денежки на карту» от «Краснодара».

Комитет по этике Российского футбольного союза назначил для Безрукова условную дисквалификацию на три месяца. Кроме того, футболист заплатит штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, что «Рубин» завершил чемпионат России на восьмой позиции. В тридцати турах казанская команда смогла набрать 42 очка.

Следующий чемпионат России по обыкновению стартует во второй половине июля.